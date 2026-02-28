A Novara due giorni dedicati alla pipa con artigiani collezionisti workshop

A Novara si svolgono due giornate dedicate al mondo della pipa, con artigiani, collezionisti e workshop che si alternano in città. Il Novara Pipa Club celebra il suo decimo anniversario organizzando eventi, incontri e dimostrazioni per approfondire questa tradizione. L'intera manifestazione offre l'opportunità di conoscere più da vicino l'arte della lavorazione e della collezione di pipe.

Due giorni in città dedicati al mondo della pipa. Il Novara Pipa Club compie 10 anni e festeggerà questo traguardo con due giorni dedicati al mondo della pipa: artigiani, collezionisti, workshop, incontri e tante occasioni per scoprire o riscoprire un'arte senza tempo.Appuntamento il 21 e 22.