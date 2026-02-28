A Napoli il Capodanno cinese tra riti e curiosità

A Napoli si è celebrato il Capodanno cinese al Centro direzionale con diverse attività. La giornata ha visto spettacoli con la danza del drago e del leone, accompagnati da riti tradizionali e iniziative culturali. Numerosi partecipanti hanno assistito alle esibizioni e alle rappresentazioni che hanno caratterizzato l’evento. La manifestazione ha attirato un pubblico vario, interessato a scoprire le tradizioni di questa festività.

Tempo di lettura: 2 minuti La danza del drago e del leone ma anche riti e spettacoli per il Capodanno cinese che si è festeggiato al Centro direzionale di Napoli. Organizzato dalle associazioni cinesi in Campania, l'inaugurazione ha visto la presenza anche del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha visitato i gazebo culturali e dipinto gli occhi dei due leoni con la ministra consigliera dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, Guo Lin. Nella cultura cinese, il rito del 'dipingere gli occhi' simboleggia il risveglio e la benedizione. Centinaia i cittadini ai festeggiamenti che continueranno anche nella giornata di domani dalle 10 alle 18.