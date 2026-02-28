A Monte San Giovanni Campano concluse le bonifiche dopo l' esplosione La famiglia rientra a casa dimesso il 52enne ferito

A Monte San Giovanni Campano sono terminate le operazioni di bonifica dopo l’esplosione avvenuta lo scorso 23 febbraio in località Chiaiamari. La famiglia coinvolta è tornata a vivere nella propria abitazione, mentre il 52enne rimasto ferito è stato dimesso dall’ospedale. Le autorità hanno comunicato che le condizioni di sicurezza sono state ripristinate nella zona interessata dall’incidente.

Tornano alla normalità le condizioni di sicurezza in località Chiaiamari, teatro della violenta deflagrazione dello scorso 23 febbraio. A seguito delle complesse operazioni di bonifica, l'Autorità Giudiziaria di Frosinone ha accertato il venir meno sia delle esigenze probatorie sia delle.