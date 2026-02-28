A che ora lo sci di fondo oggi | startlist Sprint tl Falun 2026 tv programma streaming

Oggi a Falun si tengono le qualificazioni e le finali delle sprint di sci di fondo, parte della Coppa del Mondo, con inizio alle 13:00 e alle 15:30. Dopo le medaglie italiane alle Olimpiadi, le gare di questa sera rappresentano il primo evento ufficiale dopo il periodo di pausa. La programmazione prevede dirette in streaming e in tv, con un focus sulle competizioni in tecnica libera.

Se il primato di Johannes Hoesflot Klaebo non è oramai più in discussione, ciò che conta è il resto. E quel resto parla anche di un Pellegrino che potrebbe arrivare a chiudere la stagione, e la carriera, con un terzo posto che significherebbe tantissimo. Chicco, peraltro, non è neppure solo in questa sprint considerato che gli italiani complessivi in questa gara sono sei. Due, invece, ne troviamo in un settore femminile che arriva dai tanti trionfi svedesi a cinque cerchi, che attendono soltanto una conferma ulteriore che passa dal Lago di Tesero proprio nella città dove idealmente festeggiare a casa. Le gare di Coppa del Mondo a Falun cominceranno oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

