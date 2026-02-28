A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Thailandia 2026 | programma in chiaro Sprint

Oggi, su TV8, sarà trasmesso in chiaro il Gran Premio di Thailandia 2026 di MotoGP, con le qualifiche di Moto2 e Moto3 in programma sabato 28 febbraio dalle 4:50 alle 8:20. La programmazione include anche lo Sprint, parte del weekend di gara che si tiene nel circuito thailandese. Gli appassionati potranno seguire l’intera sessione di qualifiche e le gare in diretta.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20. Dopodiché, alle ore 9:00 comincerà la Sprint della classe regina, al termine della quale saranno assegnati i primi punti valevoli per il Motomondiale della stagione corrente, la settantottesima della storia. Gli orari indicati sono, ovviamente, quelli del nostro Paese. Si corre nella mattinata europea semplicemente perché il fuso orario fra le latitudini del Vecchio Continente e quelle dove è situato l’altopiano del Khorat é estremamente marcato. Una situazione che non si verificherà poi fino all’autunno. 🔗 Leggi su Oasport.it

