A che ora gli sport invernali oggi | programma sabato 28 febbraio tv streaming

Sabato 28 febbraio, gli appassionati di sport invernali possono seguire diverse competizioni in programma, tra cui le gare di sci della Coppa del Mondo. Gli eventi si svolgono in diverse località e saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming. Il programma include discipline come slalom, gigante e superG, con orari specifici annunciati dalle organizzazioni sportive.

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Garmisch e il superG femminile a Soldeu, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica libera a Falun, la Coppa del Mondo di skicross andrà in scena a Kopaonik con la seconda gara post-olimpica. La Coppa del Mondo di snowboard riprende con il PGS a Krynica, mentre lo slittino farà tappa a St. Moritz. La nutrita proposta del primo fine settimana dopo i Giochi di Milano Cortina 2026 prevede anche un doppio appuntamento con il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle moguls in Giappone e dei Mondiali juniores di speed skating.