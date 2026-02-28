A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026 | l’orario su Rai 1

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 su Rai 1 si concluderà alle 1:30 di notte. L'evento, che vede protagonisti i cantanti in gara e gli ospiti, comincerà alle 9 di sera e si protrarrà per circa quattro ore e mezza. La trasmissione sarà seguita da un vasto pubblico in tutta Italia, con molte persone pronte a seguire l’ultimo atto della manifestazione musicale.

A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, 28 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, anche quest'anno in cui ci saranno 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Carlo Conti e gli ospiti di questa 76esima edizione anche se il conduttore ha già detto che non si dovrebbe finire molto tardi, specie in confronto alle edizioni condotte da Amadeus. Già lo scorso anno Conti ha mantenuto dei ritmi serrati, rispettando la scaletta e finendo a un orario consono. D'altronde ci sono 30 cantanti più gli ospiti, e numerosi spazi pubblicitari.