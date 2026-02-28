A Cesenatico 500 giovani per l' evento di robotica più grande d' Italia
A Cesenatico si sta svolgendo “Jump’in International”, l’evento di robotica educativa più grande d’Italia, che si tiene dal 5 al 7 marzo al Villaggio Accademia. Circa 500 giovani provenienti da diverse regioni partecipano a questa manifestazione, che si svolge per la prima volta nella regione. L’evento prevede competizioni, workshop e dimostrazioni di robotica.
È tutto pronto per “Jump’in International”, l’evento di robotica educativa più grande d’Italia che, dal 5 al 7 marzo prossimi, approda per la prima volta in Romagna, al Villaggio Accademia di Cesenatico. A organizzarlo è la società benefit riminese Fattor Comune, in collaborazione con Artù Onlus. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
