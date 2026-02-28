28 febbraio Malattie Rare Day | la storia del test salvavita nato a Firenze

Il 28 febbraio si celebra la 19ª Giornata Mondiale delle Malattie Rare, con un focus sulla storia del test salvavita sviluppato a Firenze. La giornata è dedicata a sensibilizzare sull’incidenza di queste patologie, che secondo l’Unione europea colpiscono meno di cinque persone ogni diecimila. La ricorrenza coinvolge medici, ricercatori e associazioni impegnate nella lotta contro le malattie poco frequenti.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Oggi, 28 febbraio, ricorre la 19esima Giornata Mondiale delle Malattie Rare che, secondo l'Unione europea, hanno un'incidenza inferiore a 5 casi ogni diecimila persone. Questo può sembrare poco, ma nel mondo ci sono 300 milioni di persone affette, 2 milioni solo in Italia. Di questi, 1 su 5 ha meno di 18 anni. Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000 e solo per il 5% di queste esiste una cura. L'unica speranza per il restante 95% è la ricerca. E proprio grazie alla ricerca a Firenze si è arrivati a uno screening salvavita per la Leucodistrofia Metacromatica. Il test è stato finanziato dall'associazione fiorentina Voa Voa Aps e messo a punto al Meyer.

Comunicato Stampa: Sabato 28 febbraio: Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rareOggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha introdotto la Giornata...

Malattie rare, Murelli (Lega): “Emendamento per allargare test genetici”(Adnkronos) – “L’articolo 64 della legge di Bilancio parla di prevenzione” e stanzia “280 milioni di euro” proprio al rafforzamento della...

Malattie rare in Italia: bisogni, numeri e percorsi di cura da rafforzareIl 28 febbraio 2026 riaccende l'attenzione sulle malattie rare: dai numeri in Italia alle barriere diagnostiche e alle strategie per assicurare continuità di cura ... tuobenessere.it

Siracusa, domani 28 febbraio la Giornata della Malattie RareUn momento importante, per mettere al centro dell’attenzione i bisogni, i diritti, i problemi e le sfide quotidiane di pazienti, famiglie e caregiver ... siracusanews.it

In occasione della Giornata sulle Malattie Rare (Rare Disease Day 2026) il centro di cicerca nazionale dell’Iss fa il punto: i numeri. Studi in corso sulle mutazioni del gene CDC42 Leggi l'articolo #MalattieRare - facebook.com facebook

#Malattierare, a #Foggia Open day del Centro territoriale: “Accendere un faro su pazienti e famiglie” x.com