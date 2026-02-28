11 lune fiorella mannoia canta a peccioli

A Peccioli, un evento musicale vede protagonista Fiorella Mannoia, che si esibisce durante la manifestazione 11 Lune. La kermesse, in corso nella località toscana, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, attirando pubblico e artisti da diverse regioni. La serata rappresenta uno dei momenti principali della manifestazione, che si svolge nel cuore della Toscana.

La kermesse di 11Lune continua a svelare i suoi assi nella manica, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate toscana. Dopo l’annuncio delle date di Daniele Silvestri e Francesco Gabbani, un altro grande nome della musica d’autore italiana si prepara a calcare il palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola. Martedì 21 luglio sarà infatti la volta di Fiorella Mannoia, che porterà a Peccioli il suo nuovo ed emozionante progetto live dal titolo "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve". Si tratta di un viaggio potente e intenso tra i repertori di De André e Fossati, due figure cruciali nella carriera dell’artista, scelto per celebrare il trentesimo anniversario di un album che ha fatto la storia della nostra discografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

