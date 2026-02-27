Zuckerberg a Prada | occhiali AI rivoluzionano la moda
Durante la sfilata di Prada a Milano, si sono viste novità nel settore della moda. Mark Zuckerberg e sua moglie erano presenti tra il pubblico, attirando l’attenzione su una possibile collaborazione tra il social network e il marchio di moda. Tra gli ospiti e le anticipazioni, si discute di occhiali dotati di intelligenza artificiale, che potrebbero rappresentare una svolta nel settore degli accessori.
Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan hanno fatto parlare di sé alla sfilata autunno-inverno 202627 di Prada a Milano, alimentando speculazioni su un possibile accordo con EssilorLuxottica per occhiali con intelligenza artificiale a marchio Prada. La loro presenza in prima fila, tra il presidente esecutivo di Versace Lorenzo Bertelli e l’amministratore delegato di Prada Andrea Guerra, ha acceso i riflettori su una potenziale collaborazione che potrebbe rivoluzionare il settore degli accessori tecnologici. La sfilata, tenutasi negli spazi della Fondazione Prada, ha offerto lo scenario perfetto per questa mossa strategica. La designer Miuccia Prada ha risposto in modo enigmatico quando interrogata sulla possibilità di un’intesa con Meta: Forse, chissà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
