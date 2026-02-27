Zuckerberg a Prada | occhiali AI rivoluzionano la moda

Durante la sfilata di Prada a Milano, si sono viste novità nel settore della moda. Mark Zuckerberg e sua moglie erano presenti tra il pubblico, attirando l’attenzione su una possibile collaborazione tra il social network e il marchio di moda. Tra gli ospiti e le anticipazioni, si discute di occhiali dotati di intelligenza artificiale, che potrebbero rappresentare una svolta nel settore degli accessori.