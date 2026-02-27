Zelensky non ha acquistato la villa di Puff Daddy Ecco come opera di nuovo la propaganda filorussa

Su Instagram circolano video che collegano il presidente ucraino a una villa appartenuta a un rapper famoso, ma queste affermazioni sono infondate. Nessuna prova conferma un acquisto o un legame diretto tra Zelensky e la proprietà in questione. Le immagini condivise alimentano sospetti senza basi concrete, lasciando aperta la questione sulla veridicità delle informazioni diffuse online.

Diverse condivisioni Instagram stanno rilanciando un reel dove si sostengono presunti legami tra il rapper Sean Combs (noto anche come Puff Daddy o Diddy) e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tale accostamento allude un collegamento indiretto coi crimini del cantante americano, mediante il mercato immobiliare e un’amica d’infanzia del Presidente, che gestirebbe i suoi beni fuori dall’Ucraina, Svetlana Pishanska. Un documento è trapelato online: la società cipriota Aldorante, di proprietà dell’amica d’infanzia di Zelensky, Svetlana Pishanska, ha acquistato una proprietà del rapper P. Diddy a Beverly Hills per 61 milioni di dollari nel febbraio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Maduro è nel carcere di Brooklyn, lo stesso di El Chapo, Puff Daddy e Mangione. Ultime notizie sul Venezuela, ira della Cina contro gli UsaNew York, 4 gennaio 2026 – Il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro, catturato ieri a Caracas nell’operazione militare degli Stati Uniti, è...

Puff Daddy nell’occhio del ciclone: “I suoi dipendenti sono furiosi perché non vengono pagati mentre è in prigione”. L’avvocato: “È tutto sotto controllo”Anche in carcere Puff Daddy “ha un grosso problema con gli stipendi, dato che alcuni dei suoi dipendenti sono arrabbiati perché non vengono pagati...

