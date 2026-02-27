Un politico invita il suo partito a discutere apertamente sulla legge elettorale, sottolineando che farlo è nel suo stesso interesse. Ricorda come, in passato, il sistema proporzionale abbia rappresentato un periodo di stabilità politica, lasciando intendere che la scelta non dovrebbe essere condizionata da pregiudizi. La sua posizione mira a stimolare un confronto franco e diretto sulla questione.

L'ex tesoriere dem: "Da Meloni una scelta tattica, nel suo interesse. La maggioranza crei le condizioni per discutere. Il campo largo? Schlein e Conte mettano da parte per una volta le ambizioni personali e riflettano insieme su quale soluzione è più utile per vincere le elezioni. Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testo Luigi Zanda fa una premessa: “Non pregiudizi verso il proporzionale. Dal 1946 al 1993 ha garantito una lunga stagione di buona politica. Adesso bisogna vedere bene i dettagli della proposta del governo”. L’ex tesoriere dem, tra i fondatori del Pd, parla del testo reso noto ieri dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zanda: “Il Pd si confronti sulla legge elettorale. E’ nel suo interesse”

Leggi anche: La destra si incarta sulla legge elettorale. E il Colle osserva

Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettoraleSe da una parte si decelera sulla riforma del sistema di elezione dei sindaci in vigore nelle grandi città dal 1993 che mira a rendere i ballottaggi...

Discussioni sull' argomento Chi usa Gabrielli per innervosire Elly. I fedelissimi: fuffa, al massimo ministro; Le ragioni del Sì al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del No.

Zanda (Pd): Nostra volontà è governo di legislatura che faccia riforme e affronti nodi economiciAbbiamo riferito al Presidente della Repubblica la posizione del Pd anche in merito alla direzione del partito ringraziando Letta. Vogliamo un governo che vada verso il 2018, che affronti i nodi ... quotidianosanita.it

Zanda (PD): Incomprensibile scelta Renzi di rinviare dimissioniLa decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo. Così il presidente dei senatori del PD ... quotidianosanita.it

Sull’ultimo numero di Avvenire il Segretario Generale della FeLSA Cisl Daniel Zanda analizza il ruolo della contrattazione per migliorare il lavoro nelle piattaforme digitali. “…É ragionevole applicare al lavoro su piattaforma digitale, organizzato tramite algoritm - facebook.com facebook