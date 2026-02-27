yuasa battery ci portiamo via tante cose

La squadra si trova a chiudere la stagione con una sconfitta in Superlega, lasciando il campo contro Perugia. Nonostante il risultato, si registra anche un gesto importante che chiude il ciclo di questa avventura. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima di una pausa o di un cambio di passo per il team. La fine di questa fase lascia spazio a riflessioni e progetti futuri.

Ultima in Superlega per la Yuasa che cede a Perugia ma alla fine arriva anche un grande gesto di rispetto del pubblico, tutto in piedi ad applaudire la squadra di coach Massimiliano Ortenzi, segno evidente che in due anni di Superlega la Yuasa ha mostrato di saperci stare al tavolo con le grandissime di questo sport. E’ proprio il tecnico di Grotta alla fine a fare il punto sulla gara e poi anche sul futuro. "Così come domenica scorsa – sottolinea il coach – non era assolutamente facile giocare una buona pallavolo, considerando che gli altri hanno grandi qualità e noi dal punto di vista emotivo subivamo il fatto di scendere in campo con l’esito del campionato già acquisito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

