X-Men | il Manga – L’adattamento a fumetti della serie animata degli anni ’90

Negli anni ’90, gli X-Men erano tra i protagonisti più amati nel mondo dei fumetti e dell’animazione. Ora, un’azienda ha pubblicato un adattamento a fumetti basato sulla serie animata degli anni ’90, portando in libreria una versione disegnata delle avventure dei mutanti. Il volume riproduce le storie più iconiche della serie televisiva, con nuovi disegni e dettagli aggiornati.

Negli anni ’90 gli X-Men erano all’apice del loro successo. I fumetti raggiungevano numeri altissimi di vendita e nel 1992 Fox Kids aveva iniziato a trasmettere una serie animata, X-Men: The Animated Series (chiamata ai tempi in Italia Insuperabili X-Men), che era molto fedele al materiale originale e che è rimasta ancora oggi nel cuore di tantissimi affezionati, riuscendo a ottenere di recente anche un sequel, X-Men ’97. Pochi sanno che, per cavalcare l’onda di questa “X-Men mania”, nel 1994 anche la casa editrice giapponese Takeshobo decise di pubblicare l’adattamento manga della serie animata, in particolare delle prime due stagioni. Una... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

