Durante il Festival di Sanremo, la WWE ha presentato un video che ha attirato l’attenzione del pubblico. La clip, trasmessa durante la manifestazione, ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i media. Nessuna modifica o commento ufficiale è stato rilasciato in merito al contenuto mostrato. La presenza della WWE al festival ha portato a un confronto tra diverse opinioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Il Festival di Sanremo ha ospitato non solo performance musicali, ma anche un annuncio destinato a ridefinire l’offerta digitale della WWE in Italia. In una pausa pubblicitaria particolarmente seguita, è stato svelato il lancio di una partnership tra la federazione statunitense e Netflix Italia, presentando una prospettiva di ciò che arriverà sul catalogo streaming del partner domestico. Lo spot, inserito nel momento di punta della kermesse, vede come protagonista Drew McIntyre e rimanda a un ingresso ufficiale nel mercato italiano della piattaforma. L’offerta prevista comprende le trasmissioni in diretta di Raw, SmackDown e NXT, affiancate dai principali eventi dal vivo, tra cui la prossima WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - WWE al Festival di Sanremo: il video che ha fatto discutere

