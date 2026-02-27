WTA Merida Paolini devastante contro Hon | concessi solo due game

Nel torneo WTA di Merida, Jasmine Paolini ha messo in mostra un gioco solido e aggressivo, dominando l’incontro contro Priscilla Hon. Fin dagli scambi iniziali, ha imposto il suo ritmo, concedendo appena due game all’avversaria. La partita si è conclusa con una vittoria convincente, confermando la buona forma dell’italiana sulla terra battuta.

Jasmine Paolini ha avuto un ottimo esordio contro Priscilla Hon nel WTA di Merida: l’italiana ha vinto perdendo solo due game Il WTA 500 di Merida ha in Jasmine Paolini una della sue massime stelle. L’azzurra ha subito fatto capire chi comanda con un’ottima prova contro Priscilla Hon. L’australiana si era presentata alla vigilia del match con grandi aspettative e con l’autostima piuttosto alta, ma a poco è valso contro le qualità tecniche superiori dell’azzurra. Fin dall’inizio si è capito che non c’era storia e il primo break è arrivato al secondo game, il primo in battuta per la Hon. Da lì in poi non è mai riuscita a tornare in partita con Paolini cinica e brava ad approfittarne e dimostrare il suo valore superiore. 🔗 Leggi su Sportface.it

MERIDA OPEN: JASMINE VINCE E CONVINCE! ottima prestazione per Jasmine Paolini che approda ai quarti di finale del Merida Open in Messico.Batte Hon P. Con il risultato di 6/0 6/2 Complimenti Jas meridaopen ig - facebook.com facebook

