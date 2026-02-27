Wolf Sailer a Trieste | ecco la mostra Pulse of Color

Dal 7 al 22 marzo 2026 Trieste accoglie Pulse of Color, la personale dell’artista austriaco Wolf Sailer, a cura de “Le Vie delle Foto”, negli spazi del DoubleTree by Hilton Trieste, in piazza della Repubblica. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 marzo alle ore 12.30. Questa nuova esposizione arricchisce il calendario culturale cittadino con una proposta internazionale dedicata alla pittura astratta contemporanea e al linguaggio universale del colore. La mostra presenta la serie Pulsschlag der Farben, un progetto artistico che indaga il confine sottile tra controllo e casualità. Le opere nascono da strati di colore fluido che si sovrappongono, si espandono e si dissolvono creando spazi immaginari in continua trasformazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

