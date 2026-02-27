Wolf Sailer a Trieste | ecco la mostra Pulse of Color

Dal 7 al 22 marzo 2026 Trieste accoglie Pulse of Color, la personale dell’artista austriaco Wolf Sailer, a cura de “Le Vie delle Foto”, negli spazi del DoubleTree by Hilton Trieste, in piazza della Repubblica. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 marzo alle ore 12.30. Questa nuova esposizione arricchisce il calendario culturale cittadino con una proposta internazionale dedicata alla pittura astratta contemporanea e al linguaggio universale del colore. La mostra presenta la serie Pulsschlag der Farben, un progetto artistico che indaga il confine sottile tra controllo e casualità. Le opere nascono da strati di colore fluido che si sovrappongono, si espandono e si dissolvono creando spazi immaginari in continua trasformazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"La storia della polizia nelle immagini": la mostra sbarca al Trieste AirportIl 13 febbraio presso l'aeroporto di Ronchi dei legionari verrà inaugurata la mostra fotografica denominata “La Storia della Polizia di Stato nelle...

Paola Nannelli è la nuova Ceo di Pulse AdvertisingLa manager è la prima italiana a guidare la società specializzata in social media.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Wolf Sailer a Trieste: ecco la mostra Pulse of ColorDal 7 al 22 marzo 2026 Trieste accoglie Pulse of Color, la personale dell’artista austriaco Wolf Sailer, a cura de Le Vie delle Foto, negli spazi del DoubleTree by Hilton Trieste, in piazza della ... triesteprima.it

Pulse of Color, al DoubleTree by Hilton inaugura la mostra di Wolf SailerIl 7 marzo inaugura a Trieste Pulse of Color di Wolf Sailer, mostra curata da Le Vie delle Foto al DoubleTree by Hilton. nordest24.it