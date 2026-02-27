Wizz Air rafforza le rotte estive per la Spagna da Fiumicino | Madrid e Barcellona plurigiornaliere

Wizz Air annuncia un rafforzamento delle rotte estive da Fiumicino verso Madrid e Barcellona, con voli programmati più frequenti. Dal 2005, lo scalo romano ha trasportato circa 27,9 milioni di passeggeri, diventando uno dei punti principali per le operazioni della compagnia aerea. La compagnia conferma così l’impegno a potenziare le connessioni tra l’Italia e le principali destinazioni in Spagna.

Rafforzati i collegamenti anche per Valencia, Palma di Maiorca, Malaga e Ibiza. Frequenze strategiche anche verso i paesi baschi Fiumicino, 27 febbraio 2026 – Con 27,9 milioni di passeggeri trasportati su Fiumicino dal 2005 lo scalo romano è per Wizz Air uno dei fulcri della sua operatività. Ma per la stagione estiva 2026 la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato ha preparato un piano di espansione nelle rotte verso la Spagna che fa di Fiumicino la porta d’accesso privilegiata per i flussi turistici tra le due nazioni. In questo contesto Wizz Air ha annunciato che metterà a disposizione dei passeggeri in partenza da Roma una capacità complessiva verso la Spagna di oltre 2,2 milioni di posti, pari a una crescita del 21%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

