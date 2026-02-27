wishlist amazon potrebbe esporre gli indirizzi degli utenti ai venditori terzi

Amazon ha annunciato una modifica alla funzione wishlist che potrebbe rendere visibili gli indirizzi degli utenti ai venditori terzi. La novità riguarda la condivisione di alcuni dati di spedizione con i venditori, creando nuove dinamiche nelle transazioni sul marketplace. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti che utilizzano questa funzione per salvare i propri prodotti preferiti.

Questo approfondimento sintetizza la modifica annunciata da amazon riguardante la funzione wishlist, analizzando le implicazioni per privacy e sicurezza e delineando le nuove dinamiche di acquisto sul marketplace. L’aggiornamento amplia le opzioni di vendita, ma potrebbe comportare la condivisione di dati di spedizione, richiedendo una valutazione attenta delle conseguenze per gli utenti. amazon wishlist aggiornamento recente che potrebbe esporre gli indirizzi. In una email ai clienti con liste attive, amazon ha confermato la rimozione dell’opzione che impediva regali acquistati tramite venditori indipendenti. Dal 25 marzo 2026, gli acquirenti potranno selezionare articoli forniti da venditori terzi, non limitandosi ai prodotti spediti direttamente da amazon. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

