WindTre annuncia le nuove offerte con il Samsung Galaxy S26

ROMA – Arrivano le offerte di WindTre dedicate al nuovo Samsung Galaxy S26. Innovazione e convenienza, con soluzioni su misura per ogni esigenza. I nuovi clienti WindTre possono acquistare i nuovi Samsung Galaxy S26 a partire da 18,99 euro in più al mese, con giga illimitati in 5G. Inoltre, fino al 10 marzo 2026, portando un telefono – che verrà ritirato e inserito nel circuito di riciclo in ottica di economia circolare – i nuovi clienti potranno avere i Samsung Galaxy S26 a partire da 14,99 euro in più al mese. L'intera gamma Samsung Galaxy S26 sarà inoltre disponibile con finanziamento ad anticipo zero e tasso zero a 24 mesi. Anche i già clienti WINDTRE possono avere il nuovo Galaxy S26 in finanziamento a partire da 19,99 euro in più al mese e anticipo zero.