Weekend di sport e spettacolo il Palapanini ospita la grande ginnastica artistica

Nel palazzetto di Modena si tiene il primo appuntamento del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, con le categorie Serie A1, A2 e B che si sfidano venerdì 27 e sabato 28 febbraio. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale, con la partecipazione di atleti e organizzatori. La manifestazione offre due giorni di competizioni di alto livello.

Nella cornice della Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale di Modena, è stata presentata la tappa d’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al PalaPanini di Modena venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Si tratta del primo dei Top Events 2026, ovvero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podioOltre 260 atlete sono scese in pedana all’Accademia acrobatica di Cesenatico per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”,... Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia?Il 2026 si sta per chiudere e il prossimo 1° gennaio rappresenterà l’inizio di una nuova vita per moltissime ginnaste che passeranno alla categoria... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: La storia di Monica, l'Alveare di Norma e tutto lo sport del weekend nel lunedì di Radio Materia; In questa villa da fiaba sul Lago di Como, questo weekend succede qualcosa da non perdere; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Kids Tour e mercatino dell'artigianato: a Limone Piemonte un weekend di sport e tradizione:. Weekend di sport e spettacolo, il Palapanini ospita la grande ginnastica artisticaVenerdì 27 e sabato 28 febbraio la tappa d’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B ... modenatoday.it Brianza, weekend sportivo di fuoco: hockey, derby e campestre accendono la sfidaWeekend di sport in Brianza: hockey a Monza, basket ad Agrate, corsa a Briosco e volley a Brugherio, tre giorni di gare decisive. mbnews.it 100 Sport Weekend ospita Fabio Palagiano, coach della Errepi Net Dinamo Taranto, con Dario Gallitelli Ritorna l’appuntamento settimanale in cui commentiamo le ultime notizie sportive, oggi alle 20:30. Gli ospiti di questa sera: • Fabio Palagiano, coach - facebook.com facebook