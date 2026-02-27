Weekend di sport e spettacolo il Palapanini ospita la grande ginnastica artistica

Da modenatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel palazzetto di Modena si tiene il primo appuntamento del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, con le categorie Serie A1, A2 e B che si sfidano venerdì 27 e sabato 28 febbraio. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale, con la partecipazione di atleti e organizzatori. La manifestazione offre due giorni di competizioni di alto livello.

Nella cornice della Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale di Modena, è stata presentata la tappa d’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al PalaPanini di Modena venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Si tratta del primo dei Top Events 2026, ovvero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podioOltre 260 atlete sono scese in pedana all’Accademia acrobatica di Cesenatico per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”,...

Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia?Il 2026 si sta per chiudere e il prossimo 1° gennaio rappresenterà l’inizio di una nuova vita per moltissime ginnaste che passeranno alla categoria...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: La storia di Monica, l'Alveare di Norma e tutto lo sport del weekend nel lunedì di Radio Materia; In questa villa da fiaba sul Lago di Como, questo weekend succede qualcosa da non perdere; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Kids Tour e mercatino dell'artigianato: a Limone Piemonte un weekend di sport e tradizione:.

weekend di sport eWeekend di sport e spettacolo, il Palapanini ospita la grande ginnastica artisticaVenerdì 27 e sabato 28 febbraio la tappa d’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B ... modenatoday.it

Brianza, weekend sportivo di fuoco: hockey, derby e campestre accendono la sfidaWeekend di sport in Brianza: hockey a Monza, basket ad Agrate, corsa a Briosco e volley a Brugherio, tre giorni di gare decisive. mbnews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.