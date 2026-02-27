Warner Bros l’offerta di Paramount è superiore a quella di Netflix L’ultimatum sulla controfferta | cosa succede adesso

Warner Bros Discovery ha comunicato che la proposta di Paramount Skydance supera quella di Netflix, considerando l’offerta più vantaggiosa. La decisione arriva dopo un’analisi delle varie opzioni disponibili, mentre l’azienda si prepara a valutare i prossimi passi in risposta alla disputa. La situazione si sviluppa mentre si attendono eventuali mosse da parte delle parti coinvolte in questa negoziazione.

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha stabilito che la proposta rivista di Paramount Skydance costituisce un’offerta superiore rispetto all’accordo già esistente con Netflix, valutato complessivamente circa 83 miliardi di dollari. La decisione fa scattare un termine di quattro giorni lavorativi, entro i quali Netflix può presentare una controfferta per salvare l’intesa raggiunta con Warner a inizio dicembre. Se al termine di questo periodo il board dovesse confermare la superiorità della proposta Paramount, Warner sarebbe autorizzata a rescindere l’accordo con Netflix. L’offerta di Paramount mette sul piatto 31 dollari per azione in contanti per l’acquisizione dell’intera Warner, inclusa la Cnn, con un meccanismo aggiuntivo di 0,25 dollari per azione a trimestre a partire dal 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Open.online

