Vrankovic La torre tricolore per la Fortitudo

Vrankovic si distingue per la sua altezza imponente, che supera i due metri e venti centimetri. La sua presenza in campo è evidente anche grazie alla mole di 118 chili. La sua figura, imponente e riconoscibile, lo rende un elemento centrale nelle partite della Fortitudo, contribuendo a creare un’immagine forte e riconoscibile della squadra. La sua statura si fa notare a ogni partita, attirando l’attenzione di tifosi e avversari.

Segni particolari? Duecentoventi centimetri d'altezza, o giù di lì. Secondo Wikipedia lui, Stojko, di centimetri ne ha messi insieme 218, con l'ausilio di 118 chili come stazza. Abbastanza per essere considerato, a giusto titolo, la terza torre di Bologna. Il gioco di parole, sulla terza torre di Basket City, è ricorrente dagli anni Cinquanta in poi – basti pensare a Nino Calebotta, il primo gigante oltre i due metri d'altezza –, ma mai così calzante per questo spilungone croato, nato a Dernis il 22 gennaio 1964. Potrebbe giocare a tennis (e perdere) con Sinner. Solo che Jannik userebbe la racchetta, lui, Stojko le mani. Grandi come racchettoni.