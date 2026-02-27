Volley Rubicone alle prese con Ferrara | Ordine e tranquillità di gioco saranno fondamentali

La squadra di pallavolo Sab Group Rubicone si prepara a sfidare Ferrara al Palasport di San Mauro Pascoli dopo aver concluso con successo la partita contro Montorio. L’allenatore ha sottolineato che mantenere ordine e tranquillità durante il gioco sarà determinante per l’esito della prossima sfida. La partita si svolgerà nel rispetto delle regole e senza altri interventi ufficiali.

Archiviata la vittoria sul campo di Montorio, la Sab Group Rubicone torna al Palasport di San Mauro Pascoli. I gialloblù, in testa al girone D di Serie B, saranno impegnati sabato alle 17:30 contro la Cavallino 4 Torri Ferrara. Alla vigilia del match, coach Stefano Mascetti analizza il momento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Volley, ricomincia il campionato di Serie B: Rubicone impegnata a Castelferretti con la SabiniLa Sab Group Rubicone torna in campo dopo la sosta di fine girone d’andata del campionato di Serie B. Volley, non bastano due ore di gioco intenso: la Querzoli Volley Forlì chiude l'andata con una sconfittaSi chiude con una sconfitta il girone d'andata della Querzoli Volley Forlì, impegnata sabato sul difficile campo della Nef Re Salmone Osimo. Volley, Rubicone si aggiudica lo scontro al vertice contro Osimo e conquista la testa della classificaAl termine della gara festa in campo con il pubblico, ancora una volta numerosissimo, a celebrare una squadra che ora guarda tutti dall’alto ... cesenatoday.it Volley, scontro al vertice tra Rubicone e Osimo: i romagnoli cercano il sorpasso in vettaPer la sfida di sabato è in dubbio Mazzotti. Mascetti: La partita avrà lo stesso peso di tutte quelle che dovremo ancora affrontare ... today.it