Vogliono evitare l' effetto Pentagon Pizza

Cercano di mantenere segrete le proprie mosse per non dare vantaggi ai rivali e prevenire segnali che possano rivelare le prossime mosse. L’obiettivo è impedire che le strategie vengano anticipate e ostacolino le operazioni in corso. In questo modo, si cerca di tutelare la riservatezza e di garantire il successo delle iniziative senza dare punti di riferimento agli avversari.

L'aeronautica militare di Tel Aviv cambia regole per evitare che i suoi nemici possano realizzare che un attacco sia imminente. Come nel caso di un'operazione contro Teheran Nascondere ai nemici le proprie intenzioni ed evitare di fornire loro indirettamente segnali di un'imminente azione offensiva. Questi gli obiettivi di fatto contenuti nelle nuove direttive emesse dall'aeronautica militare israeliana (Iaf). Le disposizioni in questione, destinate ai soldati dell'Air Force, sono state rivelate dai media dello Stato ebraico mentre nella regione sembra avvicinarsi la resa dei conti tra Washington e Israele, da un lato, e Teheran, dall'altro. Le direttive emanate dall'Iaf contengono diverse linee guida per "evitare di dare preavviso al nemico". Pentagon Pizza Index: quando la pizza d'asporto annuncia le crisi internazionaliDalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l'Iran, fino al Venezuela, c'è una storia che prontamente riemerge. Trump da Sorbillo. Il "Pentagon Pizza Index" che anticipa le operazioni militari americane Il Pentagon Pizza Index