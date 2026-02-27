Una narrazione che esplora le sfumature di una donna che affronta le sue imperfezioni e i momenti di vulnerabilità. La storia si svolge in un ambiente quotidiano, tra emozioni contrastanti e trasformazioni personali. La vicenda invita a riflettere su come le esperienze e le emozioni influenzino il percorso di una donna nel tempo. La lettura offre uno sguardo autentico sulla vita e sui sentimenti di una protagonista complessa.

Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati di Maria Sentimento (Rizzoli). Catena Fiorello Galeano racconta la Sicilia di fine anni Cinquanta con la luce feroce e dolce della memoria, ma soprattutto racconta una donna: Maria, madre imperfetta, fiera, scandalosa e necessaria. Una protagonista che non chiede di essere amata, ma di essere compresa. Ed è forse proprio questo il gesto più radicale della letteratura: chiedere comprensione invece che giudizio. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Catena Fiorello Galeano parla del romanzo come di un’urgenza coltivata per quindici anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Vita e peccati di Maria Sentimento’: la madre imperfetta che cambia il racconto delle donne

Catena Fiorello Galeano, Vita e peccati di Maria SentimentoCATENA FIORELLO GALEANO, 'VITA E PECCATI DI MARIA SENTIMENTO' (ED. RIZZOLI, 384 PP., 18 EURO) Ambientato a Taormina nel 1958, tra le case di chi è nato e cresciuto lì e le ville dei divi del cinema, ... ansa.it

