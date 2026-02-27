Visite ginecologiche ed ecografie pelviche gratuite il 7 marzo | un' opportunità per le donne che desiderano avere una gravidanza in 12 città italiane

Il 7 marzo, in occasione della Festa della Donna, diverse cliniche in 12 città italiane offriranno visite ginecologiche ed ecografie pelviche gratuite. L'iniziativa è rivolta alle donne che stanno pianificando una gravidanza e desiderano effettuare controlli senza impegno. L'appuntamento rappresenta un’opportunità per chi vuole approfondire la propria salute riproduttiva in modo semplice e accessibile.

Il prossimo 7 marzo, porte aperte nelle cliniche di IVI e di Genera a: Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Genova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma, Napoli, Bari e Cagliari. «Durante il Fertility Day contiamo di fare almeno 200 visite in tutta Italia, a cui dedicheremo tutto il tempo necessario», spiega Filippo Maria Ubaldi, Professore Ordinario Straordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l'Università della Calabria e direttore medico del gruppo IVIRMA Italia. «Entrare per la prima volta in una struttura specializzata può spaventare, ma campagne come questa consentono di ricevere, in maniera gratuita e senza impegno, una consulenza personalizzata sulla situazione di coppia o della donna, e sul percorso più adatto da intraprendere».