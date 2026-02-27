Un giovane è stato fermato dopo essere stato trovato fuori dal suo luogo di lavoro, coinvolto in comportamenti violenti e minacciosi nei confronti di una ex. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, mentre si proseguono le verifiche sulle circostanze. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi simili che attirano l’attenzione sul problema della violenza di genere.

Lucca, 27 febbraio 2026 – Due arresti a poche ore di distanza per uomini che maltrattano le donne. Dopo il 30enne fermato martedì pomeriggio mentre perseguitava l’ex moglie in Fillungo - dalla quale aveva un divieto di avvicinamento - il giorno successivo un 28enne lucchese è finito in manette per aver raggiunto l’ex compagna sul luogo di lavoro dopo anni di violenze, nonostante stesse già scontando una misura alternativa al carcere per reati precedenti. Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a Prato Anni di aggressioni e minacce Secondo il racconto della donna, per quasi due anni, sarebbe infatti stata costretta a vivere in un clima di paura, tra minacce, umiliazioni e aggressioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze e minacce alla ex, sorpreso fuori dal posto di lavoro: arrestato un 28enne lucchese

