Violenze droga e slogan contro le istituzioni | chiuso il Grind House

Il locale di via Longhin a Padova ha chiuso temporaneamente per 60 giorni a seguito di un intervento della polizia. La decisione è stata presa dopo alcuni episodi di violenza, spaccio di droga e manifesti contro le istituzioni. L’intervento è avvenuto domenica 22 febbraio, quando un avventore ha chiamato il 113 segnalando problemi all’interno del circolo. La chiusura è stata decisa in via cautelativa.

Serrande abbassate per 60 giorni anche al Grind House di via Longhin a Padova. Nella mattinata di domenica 22 febbraio alle 13 personale della squadra Volante della Questura di Padova è intervenuto presso il circolo privato alla Stanga, a seguito di richiesta pervenuta al 113 da un avventore.