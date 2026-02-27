Una fondatrice di Ara Lumiere spiega che il progetto è stato avviato in India con l’obiettivo di offrire supporto alle donne sopravvissute alla violenza, cercando di ridare loro una speranza per il futuro. Il progetto si rivolge a chi ha vissuto esperienze traumatiche, cercando di accompagnarle in un percorso di rinascita.

“Questo progetto è nato in India per le donne sopravvissute alla violenza, per dare loro una speranza dopo quello che hanno subito”. Lo ha detto Kulsum Shadab Wahab, filantropa ed executive director della Hothur Foundation, che da anni sostiene le donne sopravvissute alla violenza di genere, in occasione della collezione Fall Winter 2026-2027 di Ara Lumiere, “Wounds of Gold”. “È molto più che fare abiti, esploriamo l’arte, usiamo diversi elementi per dare ‘empowerment’ alle donne – ha spiegato Kulsum, che lo scorso mese di novembre è stata nominata Women Empowerment Ambassador per Camera Nazionale della Moda Italiana – Questo significa dare loro salute e dignità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenza donne, fondatrice Ara Lumiere: "Progetto nato per ridare speranza a vittime"

Violenza donne, con la collezione di Ara Lumiere le cicatrici diventano abitiSi chiama ‘Wounds of Gold‘ la collezione per la stagione Fall Winter 2026-2027 di Ara Lumiere, brand di moda fondato da Kulsum Shadab Wahab.

Leggi anche: Violenza sulle donne, 'Piccola Panchina Rossa' da scrivania: il regalo per sostenere la speranza

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Argomenti discussi: Violenza donne, fondatrice Ara Lumiere: Progetto nato per ridare speranza a vittime.

Violenza donne, fondatrice Ara Lumiere: Progetto nato per ridare speranza a vittime(LaPresse) - Questo progetto è nato in India per le donne sopravvissute alla violenza, per dare loro una speranza dopo quello che hanno subito. stream24.ilsole24ore.com

Violenza donne, con la collezione di Ara Lumiere le cicatrici diventano abitiSi chiama 'Wounds of Gold' la collezione per la stagione Fall Winter 2026-2027 di Ara Lumiere, brand di moda fondato da Kulsum Shadab Wahab. È una collezione ... lapresse.it