Vincenzo Schettini sarà sul palco dell' Ariston | il giallo poi smentito del passo indietro

Vincenzo Schettini è stato annunciato come ospite al Festival di Sanremo e le voci di un suo possibile passo indietro sono state smentite. Inizialmente si era diffusa la notizia di un suo forfait, ma successivamente è stata confermata la sua presenza sul palco dell’Ariston questa sera. La sua partecipazione è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori nelle ultime ore.

Prima il giallo su un suo forfait, poi la conferma: Vincenzo Schettini sarà ospite, questa sera, al Festival di Sanremo. Il professore barese salirà sul palco dell'Ariston nell'ambito di uno spazio nel quale saranno affrontate le dipendenze giovanili, dal digitale all'alcol, fino alla droga. Nel corso della mattinata, come spiega Today, si erano diffuse alcune voci su un suo passo indietro, rispetto a una sua partecipazione, peraltro non annunciata nei giorni scorsi. A smentirle è stato il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, nel corso della conferenza stampa odierna a Sanremo. Schettini, celebre per i... 🔗 Leggi su Baritoday.it

