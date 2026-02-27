Vincenzo Schettini e la ricostruzione del caso scoppiato sui social | i motivi della polemica e cos'è successo

Vincenzo Schettini, professore e divulgatore scientifico, sarà presente questa sera alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui social, dove è scoppiata una polemica sui motivi che hanno portato a questa scelta. La discussione si è concentrata principalmente sui motivi della sua presenza e sui commenti degli utenti online.

Vincenzo Schettini nella bufera: cos’è successo al professore più famoso del web e perché è nei guaiVincenzo Schettini, il professore di fisica diventato un fenomeno social con il progetto La Fisica che ci Piace, si è trovato al centro di una...

Temi più discussi: Caso Schettini: le prove del suo metodo nelle chat di classe e nuove testimonianze - Vale Tutto; Perché oggi si parla tanto di Vincenzo Schettini e del fenomeno degli insegnanti influencer?; Vincenzo Schettini e le accuse dell'ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L'attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi; Prof Schettini, le accuse dell’ex studente: In classe come in un set e voti più alti in cambio di like.

