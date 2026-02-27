Vincenzo Schettini sarà a Sanremo 2026, nonostante le polemiche sui social. In una nota, ha precisato di non aver mai costretto studenti a seguirlo online, sottolineando che le sue dichiarazioni erano ironiche. La sua presenza sul palco dell’Ariston si fa notare, attirando l’attenzione più per le polemiche che per l’esibizione stessa. La conferma arriva dopo le discussioni scatenate sui social network.

Sanremo – Ci piace la fisica dei mi piace? Si nota di più un corpo solido sul palco dell’Ariston o un insegnante di scuola superiore-creator-presentatore tv e star dei teatri che rifiuta l’invito dopo le polemiche sui social? Il professor Vincenzo Schettini stasera, venerdì 27 febbraio, sarà a Sanremo 2026 nella quarta serata del Festival. Smentita, dunque, la voce secondo cui il docente avrebbe disertato la riviera dopo la battaglia dei fact-checking a ritroso partita dopo l’intervista rilasciata al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, incidentalmente anche conduttore di Sanremo Giovani. Il vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ha tolto ogni dubbio: "Schettini ci sarà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincenzo Schettini a Sanremo 2026 dopo la bufera social: “Mai costretto nessuno studente a seguirmi online, ero ironico”

Vincenzo Schettini l’ha sparata grossa? Scoppia la bufera, sui social lo attaccano: ecco le parole incriminateUn intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social.

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoFa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale...

Schettini e La fisica che ci piace: cosa emerge davvero dall’inchiesta | RUVIDO 268

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Vincenzo Schettini ospite dopo le polemiche: cosa è successo; Perché oggi si parla tanto di Vincenzo Schettini e del fenomeno degli insegnanti influencer?; Sono spariti più di 100 video dal canale di Vincenzo Schettini: è 'giallo' su La Fisica che ci piace; Vincenzo Schettini, come nasce un fenomeno: obbligo di comprarsi l’iPad, i bonus giustifica e un intero istituto asservito ai like social per anni? Ecco la sua scuola del futuro.

Vincenzo Schettini arriva a Sanremo: cos’è la collaborazione con la Presidenza del ConsiglioVincenzo Schettini, 48 anni, è un professore di fisica e divulgatore scientifico. Sui social ha ormai un impero mediatico. Questa sera sarà presente al Festival di Sanremo dove parlerà di dipendenze. fanpage.it

Sanremo 2026, Vincenzo Schettini non va all'Ariston: ma la Rai smentisce. Cosa farà nella quarta serataDal palco dell’Ariston alla rinuncia dell’ultimo minuto, tra polemiche sull’istruzione online, accuse degli ex studenti e una scelta che apre interrogativi. libero.it

Così l'archivio delle live su YouTube rischia di mettere nei guai la difesa di Vincenzo Schettini - facebook.com facebook

Così l'archivio delle live su YouTube rischia di mettere nei guai la difesa di Vincenzo Schettini x.com