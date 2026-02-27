Villabate il caso | consigliere di Fratelli d' Italia sospeso per il sostegno al candidato di centrosinistra
Il consigliere comunale di Villabate di Fratelli d’Italia, Biagio Rosato, è stato sospeso dal partito dopo aver deciso di sostenere il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. La decisione è stata presa a seguito di questa scelta autonoma, che ha coinvolto il sostegno a un altro candidato rispetto alle indicazioni ufficiali del partito. La sospensione è stata comunicata dalle autorità di Fratelli d’Italia.
Il consigliere comunale di Villabate Biagio Rosato, esponente di Fratelli d’Italia, è stato sospeso dal partito “per aver deciso autonomamente di sostenere il candidato sindaco Giovanni Pitarresi nelle prossime elezioni amministrative”. Lo fa sapere il coordinatore provinciale del partito, Raoul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
