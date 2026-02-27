Villa Latina si inventa una rapina per nascondere i soldi persi alle slot | 46enne denunciata

In un episodio che ha attirato l’attenzione, una donna ha dichiarato di essere stata vittima di una rapina, ma le autorità stanno indagando sulla veridicità di quanto raccontato. La vicenda coinvolge una serie di eventi violenti tra strada e conseguenti sottrazioni di denaro e oggetti di valore. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’intera dinamica.

Una violenta aggressione in strada, un pugno al volto, lo svenimento e la successiva scoperta di essere stata ripulita di soldi e gioielli. Un racconto drammatico e ricco di particolari, che tuttavia si è rivelato essere una totale invenzione. I Carabinieri della Stazione di Villa Latina hanno smascherato una 46enne che aveva denunciato una rapina mai avvenuta per nascondere le perdite alle slot machine. Ha denunciato una violenta aggressione in strada, raccontando di essere stata colpita alle spalle e derubata di gioielli e denaro. Ma quella rapina, in realtà, non è mai avvenuta.