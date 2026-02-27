Vigili del fuoco in Toscana celebrata la festa del Corpo Nazionale | cerimonie nei vari comandi

In Toscana, i vigili del fuoco hanno organizzato diverse cerimonie nei comandi locali per celebrare la festa del Corpo Nazionale, istituita nel 2025. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle strutture e del personale operativo, con momenti dedicati alla commemorazione e al riconoscimento del lavoro svolto. Le celebrazioni si sono svolte in modo diffuso nelle varie sedi della regione.

Firenze, 27 febbraio 2026 – I vari comandi dei vigili del fuoco di Toscana hanno celebrato la festa commemorativa del Corpo Nazionale, che è stata istiuita nel 2025. Da Grosseto a Lucca, da Firenze a Pisa, alle celebrazioni hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari. Momenti intensi quelli del ricordo dei vigili del fuoco caduti. Nei comandi ci sono poi state dimostrazioni dei vari reparti. A Grosseto ad esempio, c'è stata una manovra dimostrativa, simulando la ricerca e il soccorso di una persona con disabilità con l'ausilio delle unità cinofile e l'incendio di un appartamento situato al terzo e quarto piano di uno stabile, dando prova della professionalità e della preparazione tecnica che contraddistinguono il Corpo Nazionale e la sinergia con gli altri enti deputati al soccorso.