Vigili del fuoco | in provincia di Sondrio 3400 interventi in un anno

Questa mattina a Sondrio si è tenuta una cerimonia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in occasione della commemorazione della fondazione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939. Nel corso dell’ultimo anno, i vigili hanno effettuato circa 3400 interventi in tutta la provincia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti e operatori del settore.

Si è svolta questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio, la cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito il 27 febbraio 1939. Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose del.