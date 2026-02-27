VIDEO Anthony Edwards che schiacciata contro i Clippers!

Durante la partita contro i Clippers, Anthony Edwards ha messo a segno una schiacciata spettacolare, dimostrando grande livello di gioco. La serata è stata speciale anche per il fatto che Luca, amico di Edwards, ha superato con successo una battaglia contro il cancro, mentre il giocatore ha regalato un momento di forte impatto sul parquet.

Anthony Edwards e Luca: il potere di un braccialetto arancioneNel gennaio 2025, Luca, 6 anni, decide incontrare il suo idolo, Anthony Edwards, stella Nba dei Minnesota Timberwolves, Mvp nel recente All Star Game.

Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin DurantAnthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10.

NBA, Anthony Edwards nominato MVP dell'All-Star Game: la reazione è da meme. VIDEONella Los Angeles che è stata casa del Black Mamba, Anthony Edwards ha conquistato il primo Kobe Bryant Trophy della sua carriera venendo nominato MVP della competizione, sembrando genuinamente sorpre ... sport.sky.it

NBA, Edwards c'è: 40 punti contro Dallas, Minnesota ora spaventa molti a OvestNella notte i Timberwolves battono nettamente Dallas e ottengono così la 7^ vittoria nelle loro ultime 10 partite, filotto che ne rilancia le ambizioni a Ovest. E l'uomo copertina per Minnesota è ovvi ... sport.sky.it

Lancio di palla tra il pubblico: la NBA multa Anthony Edwards #NBA | #pianetabasket x.com

