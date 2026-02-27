vibrazioni del motore honda mettono ko la batteria nel telaio

Le vibrazioni prodotte dal motore Honda hanno causato il malfunzionamento della batteria nel telaio. Nel frattempo, il progetto Aston Martin vede Honda ancora protagonista, poiché il team mantiene una strategia di sviluppo che mira a rafforzare la collaborazione tra le due parti nel paddock. La situazione si concentra sulle problematiche tecniche e sugli orientamenti futuri della partnership.

Il progetto Aston Martin-Honda resta al centro dell’attenzione del paddock, grazie a una strategia di sviluppo volta a trasformare la partnership in un punto di riferimento competitivo. I test condotti tra Barcellona e Sakhir hanno rivelato criticità significative legate sia all’affidabilità sia alle dinamiche di una Power Unit ancora in fase di messa a punto, con un impatto sull’intero flusso di lavoro di sviluppo e sull’analisi dei dati raccolti in pista. Le sessioni in barcellona e sakhir hanno mostrato una dinamica di affidabilità non ottimale, aggravata dalla carenza di pezzi di ricambio e da limitazioni di chilometraggio, che hanno impedito una continuità di lavoro e una raccolta dati sufficientemente profonda. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ferrari, Audi e Honda fanno pressioni per il trucco del motore Mercedes: summit FIA con i costruttori F1Il presunto escamotage Mercedes sul rapporto di compressione dei motori 2026 accende lo scontro politico in Formula 1.

L’Audi di Binotto guida il fronte con Ferrari e Honda sul trucco del motore Mercedes: ultimatum alla FIAAudi, con Binotto, guida Ferrari e Honda nella protesta contro il presunto trucco del motore Mercedes 2026.

