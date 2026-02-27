Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata alle 19:40 del 27 febbraio 2026. Astral infomobilità fornisce le ultime informazioni sulla circolazione nella zona, con dettagli sui principali snodi e eventuali disagi. La redazione monitora costantemente la situazione per offrire dati aggiornati e pratici ai cittadini che si spostano in città e provincia.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada A1 romeno segnaliamo un incidente che provoca code tra Anagni e Ferentino verso Napoli sempre sulla A1 direttrice Roma Firenze risolto incidente avvenuto in precedenza al casello di Orte andiamo sulla statale Pontina si sta in fila per incidente all'altezza di Spinaceto in direzione Raccordo Anulare ci possiamo sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta per traffico intenso tra Ardeatina diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e tangenziale est.