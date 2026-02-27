Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 27 febbraio 2026, Astral ha diffuso le ultime informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il servizio di infomobilità. La comunicazione viene trasmessa tramite il sistema di aggiornamenti sulla mobilità, fornendo dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La piattaforma di Astral si rivolge a chi si sposta nelle aree interessate, offrendo notizie aggiornate sulle situazioni di circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in external code per incidente tra Tiburtina più avanti così a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna cose da Cassia bis e Salaria e a seguire la diramazione Roma nord dell'autostrada Roma Teramo sul tratto Urbano della Roma Teramo con la tangenziale est raccordo anulare In quest'ultima direzione nel senso opposto si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est andiamo sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra Viale Isacco Newton in via del.