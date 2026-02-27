Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle principali arterie stradali a partire dal raccordo anulare, coinvolgendo diverse aree della città e della regione. Le notizie sono state rese note attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna code per incidente tra Tiburtina più ...