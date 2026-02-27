Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 27 febbraio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Infomobilità della regione ha comunicato le ultime notizie riguardanti la situazione del traffico e degli spostamenti nella zona, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella capitale e nelle aree limitrofe.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati della redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamate raccordo anulare intelligente non è così a tratti per traffico intenso tra Cassia e Salaria e a seguire tra diramazione Roma nord è l'autostrada Roma Teramo più avanti code tra Casilina e Tuscolana in esterna anche qui così a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud della Roma Teramo traffico a rilento per la tangenziale est e Togliatti verso raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino si sta infilato a viale Isacco Newton via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sulla Casilina.