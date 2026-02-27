Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sulle condizioni del traffico e sulle eventuali criticità presenti sulla rete stradale e autostradale della zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra via del Mare Casilina interna code tra Cassia bis Salaria a nord di Roma sulla Cassia tra la torre Tomba di Nerone Ci sono code nelle due direzioni Urbano della A24 cuore da Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultima ricordiamo che per uno smottamento via di Fioranello è chiusa nel tratto compreso tra via Appia 9 via Ardeatina km 1931 nelle due direzioni sulla A12 Roma Tarquinia si tratta di lavori di Manutenzione del verde che rendono necessaria la chiusura...