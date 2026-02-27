Alle ore 12:25 del 27 febbraio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi, in modo diretto e chiaro. Il servizio mira a offrire un quadro preciso delle strade, aiutando gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti senza interpretazioni o commenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla Ponti con un incidente che provoca code altezza a Pomezia in direzione Latina e ci spostiamo sulla A24 roma-teramo code tra la 1E l'uscita di Vicovaro Mandela verso quest'ultima sul tratto della A24 code tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso il centro di Roma e a Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna con le tratti tra Appia Casilina più a nord sulla Aurelia coda all'altezza di Castel di Guido verso la capitale sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione regolare in...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraIl maltempo sta imperversando in tutto il Lazio, creando notevoli danni. Una bomba d'acqua si è appena abbattuta su via Veneto e nei dintorni, provocando allagementi e forti rallentamenti nella ... roma.corriere.it

Macerata, rivoluzione della viabilità con la chiusura di via Roma e il senso unico di contrada Valteia. Il comandante della polizia locale, Danilo Doria, rassicura: «Questa era l’unica strategia possibile» - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Traforo Umberto I, il 2 e 3 marzo due notti di lavori e chiusure al traffico x.com