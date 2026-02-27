Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulla situazione stradale in tempo reale, offrendo ai cittadini notizie utili per gestire gli spostamenti. La comunicazione si rivolge agli utenti che si spostano nelle zone interessate, aggiornandoli sulle condizioni della viabilità in quell'orario specifico.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla raccordo anulare in carreggiata esterna cosa tratti tra Appia Casilina e poi tra Prenestina e Nomentana situazione analoga in interna con code tra Casilina e a Pietra Pontina in via del mare sul tratto Urbano della A24 Ci sono code tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso quest'ultima nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Acilia in via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia e Casal Bernocchi tutto in direzione della raccordo anulare più a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

