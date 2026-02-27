Ecco l’introduzione richiesta: La viabilità nel Lazio si aggiorna con le ultime informazioni sulla rete stradale di Roma. Alle ore 09:10 del 27 febbraio 2026, Astral infomobilità fornisce i dettagli sullo stato delle principali vie della città e sulla circolazione in tempo reale. Le segnalazioni riguardano eventuali criticità o variazioni nel traffico, offrendo così un quadro aggiornato per chi si sposta nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 a Fiumicino Dove si sta in coda per l'ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur molto trafficato il tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Tor Cervara è il bivio per la tangenziale est verso quest'ultima che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cosa tratti tra app e Caterina e poi tra Roma Fiumicino e Pontina azione simile in interna tra Bufalotta Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia nel quadrante sud della capitale su via Colombo traffico rallentato tra via di Acilia in via.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 09:10

