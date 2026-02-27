Una vicenda giudiziaria si conclude con un esito positivo per l'imputato, che viene assolto da tutte le accuse. La decisione riguarda due specifiche contestazioni: una per diffamazione e l'altra per interferenze nella vita privata, entrambe respinte con motivazioni chiare. La sentenza chiude così un capitolo difficile, lasciando spazio a eventuali sviluppi futuri.

Nicola Lodi assolto con formula piena. Assolto "per non aver commesso il fatto" in merito alla diffamazione e "perché il fatto non sussiste" rispetto all’indebita interferenza in vita privata. Così ha deciso il giudice Sandra Lepore al temine del dibattimento che vedeva imputati l’ex assessore Nicola Lodi e Alessandro Ferretti, anche quest’ultimo assolto. Una vicenda giudiziaria imperniata su un video girato il 13 ottobre del 2018, nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative 2019, poi pubblicato sulla pagina social Ribellum, amministrata da Ferretti. In quella giornata Lodi, con altri attivisti della Lega, si recarono in via Scalambra per mostrare lo stato di degrado dei palazzoni vuoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Scalambra, processo alla svolta. Lodi, nessun illecito nel video: assolto: "Il mio futuro politico? Presto novità"

Joao Mario via dalla Juventus? Svolta nel futuro del terzino: il portoghese lo ha fatto sapere direttamente alla società! La novitàdi Redazione JuventusNews24Joao Mario, svelata la volontà del portoghese di restare a Torino.

Leggi anche: In Tribunale i veleni della ex Selca: assolto nel 2018, altro processo. Alla sbarra il curatore fallimentare

Discussioni sull' argomento Via Scalambra, processo alla svolta. Lodi, nessun illecito nel video: assolto: Il mio futuro politico? Presto novità; Caso via Scalambra. Assolti ‘Naomo’ Lodi e Alessandro Ferretti; Scontro Naomo-Anselmo. L’avvocato replica alle accuse di strumentalizzazione politica.

ASSOLTO per il caso di via Scalambra. Sono molto felice, spero si veda E un altro è andato! #NicolaNaomoLodi @fanpiùattivi - facebook.com facebook