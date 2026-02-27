Lavori in corso lungo via Roma, con operai impegnati in doppi turni per rispettare i tempi stabiliti. Le attività si svolgono senza sosta, garantendo il rispetto delle scadenze previste e mantenendo un ritmo sostenuto. La fase di cantiere continua a muoversi avanti senza intoppi, confermando l’attenzione a rispettare i piani programmati.

"I lavori procedono a pieno regime, con grande impegno e doppi turni, secondo i tempi che ci eravamo prefissati. In linea con il cronoprogramma. Stiamo facendo il massimo per recare minor disagio possibile e andare spediti". A parlare è Giovanna Francucci, titolare della Francucci Srl, la ditta che sta realizzando il sottopasso di via Roma. Un mese di lavori (a partire da sabato scorso), come annunciato dall’inizio. O forse anche un po’ prima, spiega l’azienda. Una quindicina gli operai in campo. Con doppi turni, cercando di alternare le maestranze. "I primi giorni, lo scorso fine settimana, è stato fatto tanto – aggiunge – smontando l’esistente e iniziando gli scavi con le opere più invasive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Roma, viaggio nel cantiere. Francucci: "Doppi turni di lavoro. Rispettata la tabella di marcia"

Venti interventi con i fondi del Pnrr : "Tabella di marcia rispettata"La tabella di marcia per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel comune di Cesena è rispettata, afferma l’amministrazione...

L’Ue dice addio al gas russo, la tabella di marcia: si inizia già nel 2026L’Unione europea ha pubblicato la tabella di marcia per raggiungere il divieto totale di importazione di gas dalla Russia.

Discussioni sull' argomento Agevolazioni di viaggio per referendum 2026; Con Francesco Sossai a Villa Roberti; Referendum Costituzionale 2026, agevolazioni tariffarie per chi si mette in viaggio; Aeroporti di Roma ed Emirates uniscono le forze per un viaggio più accessibile.

Al via da Roma il viaggio della fiamma Olimpica, staffetta tra campioni italianiDa Atene a Roma, dal Panathinaiko allo Stadio dei Marmi. È iniziato oggi, nel segno della solennità e in nome della storia, il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il sole di Roma ... rainews.it

Macerata, effetto geyser in via Roma: tubo rotto, getto d'acqua alto due metri Leggi qui https://l-nk.it/4gwhCm - facebook.com facebook